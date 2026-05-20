20 мая, 21:56

Economist: Европа разрабатывает план обороны на случай ухода США из НАТО

Европа начала разрабатывать план обороны на случай ухода США из НАТО

Страны Европы разрабатывают сценарий коллективной обороны на случай сокращения участия США в НАТО или фактического отказа Вашингтона от обязательств перед Альянсом. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на материал Economist.

Поводом для рассмотрения альтернативы стал, в частности, кризис вокруг Гренландии и притязания США на остров. По данным издания, одной из наиболее часто упоминаемых альтернативных структур командования является возглавляемая Великобританией коалиция из 10 стран в основном из Прибалтики и Северной Европы (Объединенные экспедиционные силы).

Внутри НАТО опасаются не только того, что США могут отказаться участвовать в потенциальном конфликте с Россией, но и того, что Белый дом способен заблокировать решения Альянса.

Ранее Трамп заявлял, что попрощался с НАТО после реакции стран-членов на планы Вашингтона контролировать Гренландию. Также он назвал несмываемым пятном на репутации Североатлантического альянса его реакцию на запрос США о помощи в ситуации с Ираном.

Американский лидер признался, что начал рассматривать возможный выход страны из состава НАТО. Он назвал объединение "бумажным тигром", отметив, что Владимир Путин не боится его.

