Economist: Европа разрабатывает план обороны на случай ухода США из НАТО

Страны Европы разрабатывают сценарий коллективной обороны на случай сокращения участия США в НАТО или фактического отказа Вашингтона от обязательств перед Альянсом. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на материал Economist.

Поводом для рассмотрения альтернативы стал, в частности, кризис вокруг Гренландии и притязания США на остров. По данным издания, одной из наиболее часто упоминаемых альтернативных структур командования является возглавляемая Великобританией коалиция из 10 стран в основном из Прибалтики и Северной Европы (Объединенные экспедиционные силы).

Внутри НАТО опасаются не только того, что США могут отказаться участвовать в потенциальном конфликте с Россией, но и того, что Белый дом способен заблокировать решения Альянса.

Ранее Трамп заявлял, что попрощался с НАТО после реакции стран-членов на планы Вашингтона контролировать Гренландию. Также он назвал несмываемым пятном на репутации Североатлантического альянса его реакцию на запрос США о помощи в ситуации с Ираном.

Американский лидер признался, что начал рассматривать возможный выход страны из состава НАТО. Он назвал объединение "бумажным тигром", отметив, что Владимир Путин не боится его.