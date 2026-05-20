Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 20:49

Политика
Главная / Новости /

DN: НАТО готовит автономную военную зону у границы с Россией

НАТО создаст автономную военную зону у границы с Россией – СМИ

Фото: 123RF.com/lutsenko

НАТО планирует создать около границы с Россией так называемую автономную зону с сенсорами, БПЛА и дальнобойными средствами поражения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Defense News.

Проект получил название "Сдерживание на восточном фланге" (EFDI). Он предусматривает создание единой сети взаимосвязанных датчиков, беспилотных систем, а также наступательных и оборонительных средств.

"Теперь перед вами существует зона, куда вы не будете отправлять людей под угрозу, – все сводится к тому, что машины берут на себя риск", – передают авторы статьи слова замначальника штаба по вопросам трансформации и интеграции командования сухопутных войск НАТО Криса Гента.

Журналисты указали, что в рамках проекта Североатлантический альянс хочет на восточных рубежах разместить акустические и электрооптические датчики, а также системы противодействия дронам.

По словам Гента, одной из главных задач остается оценка количества автономных систем у стран Альянса и эффективности их применения. Для этого, считает он, нужно проводить специальные учения.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил о возрастающих стратегических рисках "лобовой сшибки" НАТО и РФ, последствия которой могут быть катастрофическими. Он заметил, что Европа активно распространяет информацию "о надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности" с Россией, что в том числе приводит к увеличению напряженности и провокаций в ядерной сфере.

Новости мира: Виктор Орбан заявил о планах Европы начать войну с Россией через 5 лет

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика