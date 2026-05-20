20 мая, 18:47

Происшествия

Дело возбуждено после информации о насилии в детсаду Челябинска

Фото: МАХ/"Челябинский Следком"

Уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" возбуждено после публикации в СМИ информации о жестоком обращении с воспитанниками в одном из детсадов в Ленинском районе Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Воспитатель дошкольного учреждения рассказал, что отдельные сотрудники жестоко обращаются с детьми, ставят их на колени и применяют в отношении них физическую силу. Обращения к заведующей результатов не принесли.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Челябинской области Алексею Лыжину представить доклад о ходе расследования дела и по опубликованным доводам.

Ранее в частном детсаду в Коммунарке воспитатель силой укладывала ребенка спать. Она навалилась на несовершеннолетнего и держала ему руки. После случившегося ее уволили.

Детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская, комментируя инцидент, призвала родителей отдавать детей в государственные детсады, где ведется строгий контроль за безопасностью их пребывания.

