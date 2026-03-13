13 марта, 17:27Происшествия
Калининградец, избивавший 8-летнюю дочь за испорченные тетради, получил 3,5 года колонии
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Багратионовский районный суд в Калининградской области вынес приговор мужчине, который избивал 8-летнюю дочь за испорченные тетради. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
Было установлено, что в 2024 году в период с 8 по 12 ноября мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, причинял дочери физические и психические страдания. Поводом служило недовольство качеством уборки, потраченные деньги или испорченные школьные тетради.
Его осудили по статьям "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним". Мужчина приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.
Помимо этого, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Отмечается, что ранее мужчина уже был приговорен к реальному лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.
Он частично признал свою вину на судебном заседании, однако заявил, что ударил ребенка ремнем из-за плохо выполненного домашнего задания. Его виновность была доказана показаниями свидетелей и потерпевшей.
Ранее суд Свердловской области назначил женщине 3,5 года колонии общего режима за жестокое обращение с сыном. Злоумышленница была признана вменяемой. В ноябре 2023 года она посадила его на цепь, а в 2025-м регулярно избивала сына деревянной скалкой и кожаным ремнем.