Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 марта, 17:27

Калининградец, избивавший 8-летнюю дочь за испорченные тетради, получил 3,5 года колонии

Багратионовский районный суд в Калининградской области вынес приговор мужчине, который избивал 8-летнюю дочь за испорченные тетради. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Было установлено, что в 2024 году в период с 8 по 12 ноября мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, причинял дочери физические и психические страдания. Поводом служило недовольство качеством уборки, потраченные деньги или испорченные школьные тетради.

Его осудили по статьям "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним". Мужчина приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Помимо этого, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Отмечается, что ранее мужчина уже был приговорен к реальному лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.

Он частично признал свою вину на судебном заседании, однако заявил, что ударил ребенка ремнем из-за плохо выполненного домашнего задания. Его виновность была доказана показаниями свидетелей и потерпевшей.

Ранее суд Свердловской области назначил женщине 3,5 года колонии общего режима за жестокое обращение с сыном. Злоумышленница была признана вменяемой. В ноябре 2023 года она посадила его на цепь, а в 2025-м регулярно избивала сына деревянной скалкой и кожаным ремнем.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика