Калининградец, избивавший 8-летнюю дочь за испорченные тетради, получил 3,5 года колонии

Багратионовский районный суд в Калининградской области вынес приговор мужчине, который избивал 8-летнюю дочь за испорченные тетради. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Было установлено, что в 2024 году в период с 8 по 12 ноября мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, причинял дочери физические и психические страдания. Поводом служило недовольство качеством уборки, потраченные деньги или испорченные школьные тетради.

Его осудили по статьям "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним". Мужчина приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Помимо этого, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Отмечается, что ранее мужчина уже был приговорен к реальному лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.

Он частично признал свою вину на судебном заседании, однако заявил, что ударил ребенка ремнем из-за плохо выполненного домашнего задания. Его виновность была доказана показаниями свидетелей и потерпевшей.

Ранее суд Свердловской области назначил женщине 3,5 года колонии общего режима за жестокое обращение с сыном. Злоумышленница была признана вменяемой. В ноябре 2023 года она посадила его на цепь, а в 2025-м регулярно избивала сына деревянной скалкой и кожаным ремнем.

