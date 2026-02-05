Форма поиска по сайту

05 февраля, 17:34

Происшествия

Жителя Саратовской области арестовали по делу об истязании годовалой девочки

Фото: 123RF.com/evgeniy3030

Пугачевский районный суд Саратовской области принял решение о заключении под стражу местного жителя Максота Ахметова, обвиняемого сразу по нескольким статьям УК РФ, включая причинение смерти по неосторожности, истязание несовершеннолетнего и принуждение свидетеля к даче ложных показаний. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, в новогодние праздники мужчина не обеспечил надлежащий присмотр за годовалой девочкой 2024 года рождения. В результате ребенок опрокинул на себя емкость с горячей жидкостью и получил обширные термические ожоги. 6 января 2026 года девочку госпитализировали в Пугачевскую районную больницу, однако, несмотря на помощь врачей, вечером того же дня она скончалась.

Изначально было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, однако в ходе расследования появились новые эпизоды. Следователи установили, что в течение 2025 года обвиняемый систематически наносил ребенку побои и причинял физические и психические страдания.

Кроме того, по данным суда, Ахметов пытался оказывать давление на свидетелей. В одном из эпизодов он избил жителя села Клинцовка, у которого затем диагностировали перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.

Участковый отозвался о задержанном отрицательно. По его словам, мужчина злоупотреблял алкоголем, официально не работал и планировал скрыться от следствия и суда. С учетом этих обстоятельств ходатайство следствия об аресте было удовлетворено.

Ранее суд Свердловской области назначил женщине 3,5 года колонии общего режима за жестокое обращение с сыном. Злоумышленница была признана вменяемой. Выяснилось, что она систематически наносила ребенку побои. В ноябре 2023 года она посадила его на цепь, а в 2025-м регулярно избивала сына деревянной скалкой и кожаным ремнем.

судыпроисшествиярегионы

