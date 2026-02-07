Силы ПВО ликвидировали 82 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 82 украинских БПЛА над регионами России в ночь на субботу, 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, 45 дронов было уничтожено над Волгоградской областью, 8 – над территорией Брянской области, 6 – в небе над Ростовской областью, 6 – над Саратовской областью, 4 – над территорией Орловской области, 4 – над Тверской областью и 3 – над территорией Курской области.

Кроме того, 1 БПЛА был уничтожен над территорией Астраханской области, 1 – над Белгородской областью, 1 – над Воронежской областью, 1 – над территорией Калужской области, 1 – в небе над Липецкой областью и 1 – над Смоленской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы ПВО уничтожили 20 украинских дронов на регионами России за три часа. Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в пятницу, 6 февраля.

В этот период 10 дронов было уничтожено над Белгородской областью, 5 – в небе над Брянской областью и 5 – над Курской областью.