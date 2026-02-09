Фото: ТАСС/AP/Scott Garfitt

Писательница Джоан Роулинг на своей странице в Х обвинила премьер-министра Великобритании Кира Стармера в безразличии к жертвам финансиста Джеффри Эпштейна.

После публикации последней партии файлов Эпштейна британские СМИ выяснили, что экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон пересылал финансисту секретную информацию. При этом свой пост посла он получил в 2024 году по указанию Стармера, хотя о его связях с Эпштейном было известно.

В результате глава аппарата премьер-министра Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала. Он заявил, что после тщательных размышлений принял решение покинуть правительство. Он назвал назначение Мандельсона ошибкой, которая нанесла ущерб правящей партии, стране и подорвала доверие к политике в целом.

Роулинг подчеркнула, что к этому необходимо добавить отказ Стармера от расследования деятельности банды насильников из Рютерма – в тот момент он возглавлял Королевскую прокурорскую службу и прекратил дело, несмотря на неопровержимые доказательства в надругательстве над несовершеннолетними девочками.

"Стармер безразличен к вреду, причиняемому девочкам и женщинам, если только это не угрожает его карьере", – указала писательница.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позднее выяснилось, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Вместе с тем никакой прямой связи между последним и Эпштейном не было – российский политик упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике России.

