Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 18:01

Политика

Роулинг обвинила Стармера в безразличии к жертвам Эпштейна

Фото: ТАСС/AP/Scott Garfitt

Писательница Джоан Роулинг на своей странице в Х обвинила премьер-министра Великобритании Кира Стармера в безразличии к жертвам финансиста Джеффри Эпштейна.

После публикации последней партии файлов Эпштейна британские СМИ выяснили, что экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон пересылал финансисту секретную информацию. При этом свой пост посла он получил в 2024 году по указанию Стармера, хотя о его связях с Эпштейном было известно.

В результате глава аппарата премьер-министра Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала. Он заявил, что после тщательных размышлений принял решение покинуть правительство. Он назвал назначение Мандельсона ошибкой, которая нанесла ущерб правящей партии, стране и подорвала доверие к политике в целом.

Роулинг подчеркнула, что к этому необходимо добавить отказ Стармера от расследования деятельности банды насильников из Рютерма – в тот момент он возглавлял Королевскую прокурорскую службу и прекратил дело, несмотря на неопровержимые доказательства в надругательстве над несовершеннолетними девочками.

"Стармер безразличен к вреду, причиняемому девочкам и женщинам, если только это не угрожает его карьере", – указала писательница.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позднее выяснилось, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Вместе с тем никакой прямой связи между последним и Эпштейном не было – российский политик упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике России.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика