Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 10:17

Транспорт

Движение на МЦД-2 через станцию Павшино восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на участке Павшино – Тушинская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) возобновлено после устранения пережога контактного провода, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Как уточнили в компании, остановившийся ранее состав был убран с путей с помощью вспомогательного локомотива.

"Совместно с компанией-перевозчиком принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек", – добавили в МЖД.

Остановка электрички произошла утром 13 февраля. Она, в том числе, повлияла на график движения поездов на Рижском направлении Московской железной дороги.

Вместе с тем задержка составов наблюдается у пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД. В частности, на первом участке часть электричек движется в сторону столицы с отклонением от расписания из-за вынужденных остановок на участках Воскресенск – Виноградово и Раменское – Быково.

В свою очередь, на Ярославском направлении поезда отстают из-за технических проблем.

Читайте также


транспортгород

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика