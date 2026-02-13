13 февраля, 10:17Транспорт
Движение на МЦД-2 через станцию Павшино восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Движение поездов на участке Павшино – Тушинская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) возобновлено после устранения пережога контактного провода, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Как уточнили в компании, остановившийся ранее состав был убран с путей с помощью вспомогательного локомотива.
"Совместно с компанией-перевозчиком принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек", – добавили в МЖД.
Остановка электрички произошла утром 13 февраля. Она, в том числе, повлияла на график движения поездов на Рижском направлении Московской железной дороги.
Вместе с тем задержка составов наблюдается у пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД. В частности, на первом участке часть электричек движется в сторону столицы с отклонением от расписания из-за вынужденных остановок на участках Воскресенск – Виноградово и Раменское – Быково.
В свою очередь, на Ярославском направлении поезда отстают из-за технических проблем.