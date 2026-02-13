Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 18:07

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Балакаев: любовная надпись на 14 февраля может повлечь уголовную ответственность

Эксперт напомнил об ответственности за любовную надпись на День святого Валентина

Фото: 123RF.com/serezniy

Признание в любви, оставленное в общественном месте ко Дню святого Валентина, может быть расценено как вандализм и повлечь ответственность по статье УК РФ. Об этом в беседе с "Постньюс" напомнил научный научный сотрудник отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.

"Надписи и изображения в местах общего пользования считаются повреждением имущества. В ряде регионов, например в Петербурге, за это штрафуют до 5 тысяч рублей", – объяснил эксперт.

По его словам, если будет причинен существенный ущерб общему имуществу, нарушителю может грозить уголовное наказание – штраф в размере до трех месячных доходов либо арест на срок до трех месяцев.

Специалист также подчеркнул, что предписание возможно и за праздничное украшение подъезда. Размещая декор, важно не загромождать лестничные пролеты почтовые ящики сердечками, добавил эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с идеей "перепрофилировать" праздник 14 февраля в России, уйдя от упоминания святого Валентина.

По ее мнению, праздник прижился в России лишь из-за отсутствия аналогичной даты для признаний в чувствах. Парламентарий отметила, что можно изменить ориентиры, не вспоминая при этом "неоднозначную историю" Валентина.

В России предложили заменить День святого Валентина на День лучшего друга

Читайте также


общество

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика