Эксперт Балакаев: любовная надпись на 14 февраля может повлечь уголовную ответственность

Фото: 123RF.com/serezniy

Признание в любви, оставленное в общественном месте ко Дню святого Валентина, может быть расценено как вандализм и повлечь ответственность по статье УК РФ. Об этом в беседе с "Постньюс" напомнил научный научный сотрудник отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.

"Надписи и изображения в местах общего пользования считаются повреждением имущества. В ряде регионов, например в Петербурге, за это штрафуют до 5 тысяч рублей", – объяснил эксперт.

По его словам, если будет причинен существенный ущерб общему имуществу, нарушителю может грозить уголовное наказание – штраф в размере до трех месячных доходов либо арест на срок до трех месяцев.

Специалист также подчеркнул, что предписание возможно и за праздничное украшение подъезда. Размещая декор, важно не загромождать лестничные пролеты почтовые ящики сердечками, добавил эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с идеей "перепрофилировать" праздник 14 февраля в России, уйдя от упоминания святого Валентина.

По ее мнению, праздник прижился в России лишь из-за отсутствия аналогичной даты для признаний в чувствах. Парламентарий отметила, что можно изменить ориентиры, не вспоминая при этом "неоднозначную историю" Валентина.