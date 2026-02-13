Терапевт Чернышова: сахарный диабет и атеросклероз могут стать причиной сонливости

13 февраля, 18:08Общество
Атеросклероз, сахарный диабет и апноэ могут быть причинами сонливости. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Она напомнила, что, если днем постоянно хочется спать, важно помнить: когда длительность ночного отдыха составляет не меньше 6–7 часов, значит, следует искать причины, связанные с нарушениями здоровья.
Важно помнить, что атеросклероз опасен тем, что поражает сосуды, питающие и головной мозг, и сердечную мышцу. Поэтому заболевание в итоге может приводить к инсульту или инфаркту, отметила врач.
"Также причиной сонливости может быть диабетическая энцефалопатия, развивающаяся при сахарном диабете. Происходит поражение мозговой ткани, и человек постоянно начинает хотеть спать, может терять интерес к жизни и испытывать проблемы с памятью", – подчеркнула Чернышова.
Кроме того, сонливость часто развивается у тех, кто страдает апноэ. При этом заболевании во время сна происходят паузы в дыхании, из-за которых мозг испытывает кислородное голодание. В итоге человек не высыпается, даже если ложится вовремя, заключила врач.
