Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 17:41

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Полуэктов: ночные кошмары могут предупреждать о психическом расстройстве

Сомнолог объяснил, о каких проблемах могут сигнализировать ночные кошмары

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Кошмарные сны могут возникать на фоне посттравматического стрессового расстройства. Об этом Москве 24 рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

По его словам, взрослые имеют достаточно мощную систему психической защиты, которая позволяет справляться с неприятными жизненными обстоятельствами. Это помогает мозгу не перерабатывать негативную информацию во время ночного отдыха, а значит, неприятные сновидения возникают достаточно редко.

"К тому же они быстро забываются и не беспокоят в течение дня, не сказываются на здоровье и не приводят к нарушению восстановительной функции сна", – отметил эксперт.

В свою очередь, кошмары отличаются тем, что не отпускают долгое время, заставляя возвращаться к приснившемуся сюжету, переживать, зацикливаться на нем, бояться повторения самого сна или его воплощения в реальной жизни, отметил специалист.

Такие сны начинают мучать, когда дневная психологическая защита оказывается несостоятельной, и человек продолжает находиться в подавленном состоянии. Тогда попытка решить проблему, которая беспокоит, и вернуть эмоциональное равновесие переносится на ночное время. При этом кошмарные сновидения становятся отражением этой работы.
Михаил Полуэктов
врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета

Полуэктов добавил, что в целом кошмары являются следствием посттравматического стрессового расстройства. Оно возникает после какого-то негативного обстоятельства, чаще всего связанного с угрозой жизни или насилием, которое настолько сильно "впечатывается" в нервную систему, что она не может справиться с нагрузкой.

В таком случае обязательно следует обратиться за помощью к специалисту, подчеркнул сомнолог.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева рассказала, что улучшать сон способны продукты, в которых содержится гормон мелатонин. Его суточная норма содержится в нескольких фисташках. Также много мелатонина в тропических фруктах (например, ананасах) и концентрированном соке черешни.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика