Эксперт Полуэктов: ночные кошмары могут предупреждать о психическом расстройстве

Кошмарные сны могут возникать на фоне посттравматического стрессового расстройства. Об этом Москве 24 рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

По его словам, взрослые имеют достаточно мощную систему психической защиты, которая позволяет справляться с неприятными жизненными обстоятельствами. Это помогает мозгу не перерабатывать негативную информацию во время ночного отдыха, а значит, неприятные сновидения возникают достаточно редко.

"К тому же они быстро забываются и не беспокоят в течение дня, не сказываются на здоровье и не приводят к нарушению восстановительной функции сна", – отметил эксперт.

В свою очередь, кошмары отличаются тем, что не отпускают долгое время, заставляя возвращаться к приснившемуся сюжету, переживать, зацикливаться на нем, бояться повторения самого сна или его воплощения в реальной жизни, отметил специалист.





Михаил Полуэктов врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Такие сны начинают мучать, когда дневная психологическая защита оказывается несостоятельной, и человек продолжает находиться в подавленном состоянии. Тогда попытка решить проблему, которая беспокоит, и вернуть эмоциональное равновесие переносится на ночное время. При этом кошмарные сновидения становятся отражением этой работы.

Полуэктов добавил, что в целом кошмары являются следствием посттравматического стрессового расстройства. Оно возникает после какого-то негативного обстоятельства, чаще всего связанного с угрозой жизни или насилием, которое настолько сильно "впечатывается" в нервную систему, что она не может справиться с нагрузкой.

В таком случае обязательно следует обратиться за помощью к специалисту, подчеркнул сомнолог.

