HR-эксперт Лоикова: перерывы на дневной сон на работе – редкая практика в России

Российские и международные компании внедряют power nap – короткие дневные паузы на сон прямо на работе, сообщили СМИ. Насколько возможно повсеместное распространение подобной практики и как дневной отдых влияет на работоспособность, разбиралась Москва 24.

Хороший сон на работе

Короткий сон на работе во время обеденного перерыва поможет восстановиться – таким мнением в разговоре с РИАМО поделилась невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Она рассказала изданию, что в некоторых российских и зарубежных компаниях активно используют короткий дневной сон (power nap), чтобы сотрудники могли восстановить энергию. Обычно отдых проходит в специально оборудованных комнатах: в них включен приглушенный свет и расставлены мягкие кресла.

Однако, по мнению Демьяновской, такая практика вряд ли будет широко распространена в ближайшее время: ввести ее можно не везде. Но выход из этой ситуации есть.





Екатерина Демьяновская невролог, кандидат медицинских наук Можно просто устраивать такой короткий отдых в рамках обеденного перерыва. Найти укромное место, сесть поудобнее, откинуться на спинку, по возможности на 15–20 минут отключить все звуковые уведомления, поставить будильник и закрыть глаза, постараться расслабиться.

При этом работник в целом имеет право спать на рабочем месте в свой обеденный перерыв, поскольку это личное время сотрудника и он может распоряжаться им по своему желанию, рассказала РИА Новости юрист Ольга Владимирова.

Однако, по словам эксперта, в некоторых компаниях сон в обед запрещен внутренними правилами. Также ограничения накладываются на различные производства, где работники должны постоянно находиться в состоянии повышенной готовности, и в тех местах, где подобный отдых может создать угрозу безопасности.

Полезная разгрузка

Сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала Москве 24, что короткий дневной сон особенно полезен для тех, кто постоянно не высыпается, сильно устает и испытывает большую нагрузку.



"Потому что даже за 15–20 минут можно "освежиться": сбросить накопленную к середине дня усталость и продуктивно доработать", – отметила эксперт.





София Черкасова сомнолог, кандидат медицинских наук Западные компании, которые внедрили практику короткого сна (power nap), убедились: он повышает креативность и умственную работоспособность сотрудников. При этом такой непродолжительный отдых не вызывает ощущения "разбитости", которое возникает после дневного сна на более чем 40 минут.

Однако независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила в беседе с Москвой 24, что перерывы на дневной сон – пока довольно редкая практика в России.

"В основном такой опыт есть у креативных компаний, где нужно немного "подзарядиться": улучшить самочувствие и настроиться на творческую волну", – отметила эксперт.

Она добавила, что комнаты для подобного отдыха оборудованы мягкими креслами. У некоторых компаний есть даже капсулы сна.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Однако в России другая культура труда, где многие сотрудники испытывают чувство вины за отдых. То есть, если ты спишь на рабочем месте, значит, ты какой-то "нехороший". Также существует некая гордость за то, что люди перерабатывают и не жалеют себя.

При этом в целом короткий дневной отдых говорит о здоровом подходе к жизни и своим жизненным ресурсам. Сейчас это все больше находит отклик среди соискателей и сотрудников, которым важно, какие возможности и привилегии есть в компаниях, заключила Лоикова.