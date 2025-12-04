Агроном Викулов: зелень и лук можно вырастить дома к Новому году

Вырастить огород на подоконнике можно даже зимой, считают специалисты. Какие растения дадут хороший урожай к новогодним праздникам и после них, разбиралась Москва 24.

Сад на подоконнике

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ученых Пермского политеха.

Старший преподаватель кафедры "Химические технологии" ПНИПУ Никита Кифель посоветовал посадить огурцы. При этом эксперт напомнил, что им необходимы тепло, постоянная влажность и хорошее освещение.

Сажать огурцы следует в легкую и питательную почву с дренажным слоем керамзита. До цветения овощам необходимы азотные удобрения, а после – калийно-фосфорные. По мнению эксперта, среди сортов для квартиры лучше всего подойдут "Грибовчанка", "Дебют" и "Зозуля".

Кроме того, специалисты советуют выращивать дома томаты. Самыми подходящими считаются низкорослые балконные и горшечные сорта, которые вырастают до метра в высоту. Сажать их необходимо в глубокий горшок объемом от 5 литров. Также важно обеспечить хорошее освещение, иначе кусты будут вытягиваться и плохо плодоносить.

Ведущий инженер кафедры "Охрана окружающей среды" ПНИПУ Мария Комбарова посоветовала для домашнего огорода острый перец Капсикум. По ее словам, плоды растения помогают пережить зимнюю хандру, так как способны стимулировать выработку дофамина и серотонина. При этом в комнатных условиях данное растение живет несколько лет и хорошо переносит формирующую обрезку. Однако ему необходим длинный световой день под фитолампой.

Что касается тропических культур, то в домашних условиях эксперты рекомендовали сажать имбирь и кофейное дерево. По их мнению, они станут прекрасным украшением интерьера, а при правильном уходе смогут давать съедобный урожай. Например, корень имбиря вырастает через 7–9 месяцев, а со взрослого куста кофе возможно получить до 300–500 граммов зерен в год.

С подоконника на стол

Если хочется посадить то, что даст урожай уже к Новому году, следует обратить внимание на лук, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.

"В этом случае даже неважно, насколько освещен подоконник, есть ли лампа. Надо взять головку репчатого лука, немного подрезать макушку, чтобы перья легче прорастали, и посадить в горшок с землей либо просто поставить в банку с водой. Через две-три недели удастся получить хороший пучок зелени. При этом после срезки он даст еще всходы, и так может продолжаться целый месяц, а иногда и дольше", – пояснил эксперт.

Кроме того, в горшок с землей есть смысл посадить любые корни, например петрушки и сельдерея. Главное, чтобы была не обрезана верхняя часть, из которой и будет расти зелень, добавил специалист.





Владимир Викулов агроном Также после использования покупной зелени в горшочках можно пересадить оставшуюся корневую систему в емкость с землей. Это может быть салат, рукола, кинза, причем урожай появится быстро.

Стоит обратить внимание и на базилик, который может успешно расти на подоконнике до года, подчеркнул Викулов.

Также, по мнению агронома, быстро даст всходы любая микрозелень: листовая капуста кейл, цветная капуста, брокколи, кольраби, свекла, кресс-салат и так далее.

"Единственное, любой зелени необходимо достаточное количество света, поэтому надо купить хотя бы самую простую лампу для растений и включать ее ежедневно примерно на 8 часов, иначе результат будет очень плохим", – предупредил эксперт.

Руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов также напомнил в беседе с Москвой 24, что, если к новогоднему застолью был куплен ананас, из его верхушки можно вырастить новое домашнее растение.

"Сделать это достаточно просто, если соблюдать два правила. Во-первых, верхушка сразу после среза должна дня два-три полежать, чтобы немного подсохнуть. Если посадить сразу, она загниет. Во-вторых, нужно сажать только зеленую верхушку, которая не имеет сухих пожелтевших листьев, иначе есть вероятность, что ничего не получится", – рассказал эксперт.





Андрей Туманов руководитель общественной организации "Садоводы России" В уходе бромелиевые, к которым и относится ананас, – одни из самых неприхотливых комнатных растений: их практически невозможно погубить. Главное – не переливать, при этом есть такая хитрость: лить воду нужно не в горшок, а прямо в розетку растения. Именно из нее оно "пьет", а не через корневую систему, которая у ананаса довольно слабая.

В целом же вырастить какие-либо экзотические растения из, например, косточек покупных фруктов, очень сложно. Она, конечно, может прорасти, но, скорее всего, все погибнет, предупредил эксперт.

"Особенно это касается субтропических растений, так как зимой в квартире для них очень неблагоприятные условия. Из-за работы центрального отопления влажность становится низкой, а температура слишком высокой, к тому же света не хватает. Поэтому опыты можно проводить с чем угодно, но в этом нет смысла", – отметил Туманов.

Однако эксперт все же назвал одно исключение – финики. По его словам, косточку достаточно воткнуть в горшок с землей, чтобы получить финиковую пальму, которая также будет очень неприхотлива в уходе. В частности, на время отпуска можно не беспокоиться о поливе, его можно провести по возвращении, заключил садовод.