Новости

Новости

02 февраля, 16:36

Технологии

Дуров снова намекнул на небезопасность WhatsApp

Фото: depositphotos/rafapress

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вновь усомнился в безопасности WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Предприниматель опубликовал в соцсети Х отрывок переписки, в котором глава Meta (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Марк Цукерберг насмехается над пользователями, доверившими ему свои данные.

На скриншоте, в частности, пользователь с фотографией Цукерберга интересуется у собеседника, не нужны ли ему данные "о ком-то из Гарварда", упоминая, что у него в распоряжении находятся более 4 тысяч писем, фотографий, адресов и ссылок на социальные сети.

"Единственное, что изменилось с тех пор, как состоялся этот разговор, – это масштаб. Сегодня владелец WhatsApp втайне смеется не над тысячами тысяч, а над 4 миллиардами "тупиц", которые верят его заявлениям (например, о шифровании WhatsApp)", – цитирует пост Дурова телеканал "360".

В конце января основатель Telegram обращал внимание на большое количество возможностей для атаки WhatsApp. В ходе анализа процесса шифрования было выявлено много векторов угроз, уточнял Дуров. По его мнению, "надо быть безмозглым", чтобы верить в безопасность мессенджера.

Мнение предпринимателя позднее поддержал американский бизнесмен Илон Маск.

