Мужчина в Германии внушил падчерицам, что у них рак, и несколько лет держал взаперти

Мужчина в Германии несколько лет издевался над падчерицами и не выпускал их из дома, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bild.

45-летний подсудимый по имени Себастьян С. начал сожительствовать с Симоной О. в 2012 году. У женщины уже было двое дочерей, Аманда и Амелия, в настоящий момент им 21 год и 19 лет соответственно. Однако когда у пары родился общий ребенок, мужчина начал издеваться над девочками.

Например, он "диагностировал" у них неизлечимые болезни, такие как опухоли мозга и аневризмы, и колол им физраствор в голову, руки и ноги. Также запирал отчим запирал девушек в отдельных комнатах и выдавал им ведро, заменяющее туалет. Мать убирала его один раз в день, при этом запрещала детям общаться.

Издевательства длились с 2013 по 2019 год. В какой-то момент одну из жертв заставили выбрать могилу и гроб, а также заполнить карточку донора органов.

Сейчас сестры продолжают проходить психиатрическое лечение. Себастьян оставался на свободе до начала судебного разбирательства. При этом если суд признает его виновным, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

