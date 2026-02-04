Форма поиска по сайту

04 февраля, 08:00

Общество

Москвичи во время морозов активно готовили дома и запасались колготками

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

В период сильных морозов и снегопадов москвичи старались реже выходить на улицу, отдавая предпочтение бытовым делам и приготовлению еды, что привело к росту спроса на товары для дома. Соответствующие результаты показало исследование сервиса доставки "Самокат", с которым ознакомилась Москва 24.

В частности, в первые холодные выходные января, 17-го и 18-го числа, горожане заказывали бумагу для выпечки на 67,8% чаще, чем в начале недели. В то же время спрос на фольгу увеличился на 34,4%.

Также аналитики заметили повышенный интерес к товарам для уборки. Пик пришелся на уже вышеупомянутые даты. Например, в сравнении с будними днями с 12-го по 16-е числа продажи салфеток выросли на 42,5%, а губок для мытья посуды – на 23,6%.

Однако в разгар морозов в корзине москвичей оказывались не только бытовые товары, но и одежда. Как выяснили эксперты, 24 января спрос на колготки средней плотности резко взлетел на 40,3% по сравнению с 19-м числом.

Резкое понижение температуры спровоцировало рост числа заказов в целом, а совпадение морозов с выходными днями привело к рекордным показателям доставок за месяц, обратили внимание специалисты сервиса.

Первый всплеск спроса на услуги доставки был зафиксирован 16–18 января, когда температура упала с минус 7 градусов до минус 13. В этот период количество заказов выросло на 11,5%.

Вторую волну роста спроса вызвало дальнейшее усиление морозов, начавшееся 21-го числа. По мере снижения температуры показатели увеличивались и к 23 января оказались выше на 23%.

При этом еще больший спрос (26%) исследователи заметили с 23 по 26 января. Максимальные значения пришлись на выходные, 24-го и 25-го числа, совпавшие с праздничной датой. Пик заказов пришелся на 24 января при температуре минус 17,5 градуса. В этот день спрос оказался на 9,41% выше, чем днем ранее, и стал максимальным за месяц.

В эти дни москвичи чаще заказывали снеки. Продажи картофельных чипсов выросли на 52% по сравнению с началом недели. Параллельно возрос спрос на основные продукты питания, включая куриные яйца (44%), пастеризованное молоко (34%), традиционную сметану (32%) и сосиски (31%).

Не забывали горожане и о напитках. В частности, по сравнению с началом недели (с 19-го по 22-е числo) спрос на газировку объемом более 0,8 литра вырос на 40%, а на меньшие бутылки – на 34%.

Примечательно, что морозные дни не снизили интереса к холодным десертам. Согласно данным сервиса, продажи порционного мороженого увеличились на 39%. Вместе с тем на 21% возрос спрос и на шоколадные батончики.

Влияние оказали не только холода, но и снегопады, продолжили эксперты. В дни с максимальными осадками (27 и 28 января) спрос оставался на среднем уровне, но состав корзины претерпел некоторые изменения: москвичи чаще выбирали перекусы и готовые блюда, чем в менее снежные дни (19-го числа).

Своими наблюдениями поделился и сервис "Купер", который проанализировал данные со всей страны. В период снегопадов россияне чаще заказывали товары для активного отдыха с детьми, а во время сильных осадков (8–9 и 26–27 января) спрос вырос именно на зимние детские товары. Например, самой популярной позицией стали ледянки: они составили 59% заказов в данной категории категории. При этом еще около 41% заказов пришлось на автотовары.

В Москве же спрос на ледянки в этом сервисе составил 60%. Более того, этот показатель превысил суммарный спрос на автотовары. В качестве сравнения эксперты привели в пример данные января 2025 года. Тогда на детские зимние товары приходилось около 30% заказов, а на автотовары – порядка 70%.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в других городах: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге ледянки обеспечили до 73% продаж в детском зимнем ассортименте.

В новогодние праздники россияне часто заказывали фитнес-ленты (21,6%) и безалкогольное вино (11,2%). Спрос на товары для спорта и ухода за собой вырос из-за желания восстановиться после застолий и начать новый год с полезных привычек.

Среди самых популярных товаров оказались мороженое, молоко, газировка, хлеб, мандарины, а также традиционные новогодние блюда: белая икра (101,4%), красная икра (40,7%), соленая рыба (15,9%) и рыба холодного копчения (на 12,3%).

Столичные курьеры продолжили работу в условиях сильного снегопада

