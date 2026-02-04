Форма поиска по сайту

04 февраля, 13:41

СК: таксист за 85 тыс руб согласился подвезти подозреваемых в похищении в Пензе до Москвы

В СК привели детали убийства таксиста подозреваемыми в похищении в Пензе

Фото: телеграм-канал "112"

Таксист согласился подвезти двоих подозреваемых в похищении человека в Пензе до Москвы за 85 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Однако после того, как они прибыли в столицу из Самарской области, злоумышленники отказались оплачивать поездку и расправились с таксистом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". Проведен осмотр места происшествия и назначен ряд судебных экспертиз.

Помимо этого, в Пензенской области следователями регионального СК России продолжается расследование уголовного дела по факту похищения и убийства мужчины. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения потерпевшего.

Известно, что преступление было совершено из корыстных мотивов, а также на почве выяснения личных отношений. Соучастники совершили разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни, и похитили у потерпевшего и его супруги деньги и ювелирные изделия.

Двое подозреваемых в похищении человека в Пензенской области открыли огонь по сотрудникам полиции при задержании на Рублевском шоссе в Москве 3 февраля.

В ходе перестрелки один из фигурантов получил смертельные ранения, второй был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь правоохранителя.

Тело таксиста было обнаружено позже сотрудниками ГУУР МВД России в автомобиле на западе Москвы. Следствие продолжает работу по установлению других возможных эпизодов преступной деятельности фигурантов на территории нескольких регионов России.

Кроме того, СМИ писали, что подозреваемый, ликвидированный полицейскими, ранее был судим за двойное убийство и кражу. В 2015 году он вместе с сообщником застрелил из пистолета двоих человек.

