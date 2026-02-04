04 февраля, 17:08Происшествия
Сход грузовых вагонов с возгоранием бензина произошел в Тамбовской области
Предварительно, никто не пострадал. На место происшествия направлены пожарные и восстановительные поезда.
"Движение поездов через станцию приостановлено. В РЖД создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, ожидается задержка поездов южного направления. Причины происшествия устанавливаются.
По информации регионального главка МЧС России, загорелись 5 цистерн на тупиковом пути. На месте работают 47 пожарных и 20 единиц техники.
Ранее 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области. Из-за этого изменились маршруты поездов дальнего следования. О пострадавших информация не поступала.
Спустя время движение на перегоне было восстановлено. Составы начали курсировать по обоим путям в штатном режиме.
