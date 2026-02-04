Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 23:45

Политика

Трамп не исключил применения силы против Ирана в крайнем случае

Фото: whitehouse.gov

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает применение военной силы в отношении Ирана только как крайнюю меру. Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью журналистке Мегин Келли.

По его словам, подход Белого дома к иранскому вопросу является многоступенчатым. Трамп намерен исчерпать все возможные дипломатические и политические инструменты, прежде чем рассматривать силовой вариант.

"Президент будет рассматривать все варианты. Он поговорит со всеми. Он попытается сделать все, что в его силах, невоенными средствами", – подчеркнул вице-президент.

Ключевым условием для возможного применения военной силы Вэнс назвал отсутствие альтернатив.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран готов к проведению переговоров с США. Однако диалог должен строиться на том, что будут избегаться нелогичные и необоснованные требования.

СМИ писали, что Иран и США уже ведут консультации по выбору окончательного места для прямых переговоров. По данным журналистов, встреча должна состояться 6 февраля в Омане.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика