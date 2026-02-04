Трамп не исключил применения силы против Ирана в крайнем случае

Фото: whitehouse.gov

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает применение военной силы в отношении Ирана только как крайнюю меру. Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью журналистке Мегин Келли.

По его словам, подход Белого дома к иранскому вопросу является многоступенчатым. Трамп намерен исчерпать все возможные дипломатические и политические инструменты, прежде чем рассматривать силовой вариант.

"Президент будет рассматривать все варианты. Он поговорит со всеми. Он попытается сделать все, что в его силах, невоенными средствами", – подчеркнул вице-президент.

Ключевым условием для возможного применения военной силы Вэнс назвал отсутствие альтернатив.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран готов к проведению переговоров с США. Однако диалог должен строиться на том, что будут избегаться нелогичные и необоснованные требования.

СМИ писали, что Иран и США уже ведут консультации по выбору окончательного места для прямых переговоров. По данным журналистов, встреча должна состояться 6 февраля в Омане.