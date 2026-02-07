Форма поиска по сайту

07 февраля, 19:17

Происшествия

Четверо индийских студентов пострадали при нападении на общежитие в Уфе

Фото: РИА Новости/Рамиля Салихова

Четверо индийских студентов пострадали при нападении в общежитии вуза в Уфе. Об этом РИА Новости сообщил ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.

Он отметил, что компания иностранных учащихся возвращалась в прогулки, когда к ним прибился 15-летний подросток, который и совершил нападение. При этом среди пострадавших российских студентов нет.

Всего в общежитии проживают 420 человек.

Как уточнил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале, пять человек остаются в больницах, одного перевели на амбулаторное лечение.

"Всего скорая помощь доставила с места происшествия 6 пострадавших. Двоих – в городскую больницу № 18. После оказания медицинской помощи один пациент был направлен на амбулаторное лечение, второй переведен в Клинику БГМУ. Его состояние врачи оценивают как тяжелое", – написал министр.

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров взял на личный контроль вопрос с оказанием медпомощи пострадавшим. Он указал, что после инцидента будет усилена охрана образовательных учреждений.

О случившемся стало известно 7 февраля. По данным полиции, неизвестный успел ранить студентов и полицейского в общежитии.

Следователи рассказали, что при задержании подросток оказал сопротивление. Кроме того, он сам причинил себе повреждения, поэтому был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

