В Уфе задержали мужчину, ранившего четверых студентов и полицейского в общежитии вуза

Фото: телеграм-канал Mash

В Уфе задержан мужчина, который ранил четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина ворвался с ножом в детсад Бугуруслана в Оренбургской области. Он сломал дверь и пробрался внутрь здания. Перед злоумышленником встала воспитательница Лия Галеева, которая удерживала его до приезда экстренных служб.

Галеева получила ранения, ей была оперативно оказана медпомощь. Дети при этом не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, нападавшего арестовали. Воспитатель будет представлена к награде.

