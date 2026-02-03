Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 12:12

Происшествия

Напавший на гимназию Уфы подросток использовал игрушечный автомат

Фото: телеграм-канал "112"

Девятиклассник, открывший стрельбу в уфимской гимназии № 16, использовал детский игрушечный автомат. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, подобные товары обычно продаются в спортивных или детских магазинах. Основа игрушечного оружия представляет из себя пластик, из-за чего невозможно вызвать срабатывание металлодетектора.

"Он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика. Ущерба он причинить не может", – цитирует Хабирова ТАСС.

В свою очередь, издание "Абзац" выяснило, что он планировал нападение на школу как минимум с 26 января. Изучив телеграм-канал подростка, журналисты пришли к выводу, что свой блог он фактически превратил в манифест.

Среди публикаций были обнаружены видеоролики, на которых девятиклассник демонстрировал навыки обращения с оружием, а также депрессивные и суицидальные записи. В частности, он часто делился с подписчиками своими переживаниями и жалобами на жизнь, школу и окружение.

"Когда умираешь, тебе всегда хорошо. Даже если перед смертью ты мучился, то рано или поздно боль пройдет, и ты исчезнешь, по крайней мере из своего тела. И кто знает, где ты окажешься", – следует из одного из постов.

Вместе с тем канал также был заполнен информацией о конфликтах с учителями и одноклассниками.

О стрельбе в уфимской гимназии № 16 стало известно 3 февраля. Учащийся пронес на урок автомат, из которого выстрелил в учителя и троих одноклассников, а затем взорвал петарду. В результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и покушении на убийство. Нападавший был задержан. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В качестве причины мэр города Ратмир Мавлиев предположил, что девятиклассник мог испытывать обиду на других учеников. По его словам, подросток подвергался издевательствам со стороны сверстников.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика