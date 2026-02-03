Напавший на гимназию Уфы подросток использовал игрушечный автомат

Фото: телеграм-канал "112"

Девятиклассник, открывший стрельбу в уфимской гимназии № 16, использовал детский игрушечный автомат. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, подобные товары обычно продаются в спортивных или детских магазинах. Основа игрушечного оружия представляет из себя пластик, из-за чего невозможно вызвать срабатывание металлодетектора.

"Он стреляет маленькими пластиковыми пулями, это не пневматика. Ущерба он причинить не может", – цитирует Хабирова ТАСС.

В свою очередь, издание "Абзац" выяснило, что он планировал нападение на школу как минимум с 26 января. Изучив телеграм-канал подростка, журналисты пришли к выводу, что свой блог он фактически превратил в манифест.

Среди публикаций были обнаружены видеоролики, на которых девятиклассник демонстрировал навыки обращения с оружием, а также депрессивные и суицидальные записи. В частности, он часто делился с подписчиками своими переживаниями и жалобами на жизнь, школу и окружение.

"Когда умираешь, тебе всегда хорошо. Даже если перед смертью ты мучился, то рано или поздно боль пройдет, и ты исчезнешь, по крайней мере из своего тела. И кто знает, где ты окажешься", – следует из одного из постов.

Вместе с тем канал также был заполнен информацией о конфликтах с учителями и одноклассниками.

О стрельбе в уфимской гимназии № 16 стало известно 3 февраля. Учащийся пронес на урок автомат, из которого выстрелил в учителя и троих одноклассников, а затем взорвал петарду. В результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и покушении на убийство. Нападавший был задержан. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В качестве причины мэр города Ратмир Мавлиев предположил, что девятиклассник мог испытывать обиду на других учеников. По его словам, подросток подвергался издевательствам со стороны сверстников.