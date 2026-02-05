Маск опубликовал грустный пост после достижения состояния в 800 млрд долларов

Фото: ТАСС/АР/Allison Robbert

Американский миллиардер Илон Маск, став первым в мире человеком, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов, опубликовал в соцсети X меланхоличный пост, сообщает газета "Известия".

"Тот, кто сказал: "За деньги счастье не купишь", действительно знал, о чем говорил", – написал предприниматель, сопроводив сообщение грустным смайликом.

Обновить рекорд Маску удалось после того, как его аэрокосмическая корпорация SpaceX приобрела его же технологическую компанию в области искусственного интеллекта xAI.

Стоимость обеих компаний составила 1,25 триллиона долларов. Благодаря данной сделке состояние Маска увеличилось на 84 миллиарда долларов и достигло рекордных 852 миллиардов долларов.