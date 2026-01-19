Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 17:37

Экономика

Общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло рекордных 18,3 трлн долларов

Фото: depositphotos/pressmaster

Общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло 18 276 миллиардов долларов, побив рекорд 1987 года. Данные предоставила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.

Согласно отчету, опубликованному в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, скорость накопления богатства в прошлом году выросла втрое по сравнению со средними показателями последних 5 лет.

Исследование также показало, что в 2025-м число миллиардеров впервые превысило 3 тысячи человек, в связи с чем 2020-е годы организация назвала "десятилетием миллиардеров".

Более того, эксперты указывают, что состояние 12 богатейших людей мира превышает совокупное богатство беднейшей половины населения планеты. В частности, 10 самых обеспеченных миллиардеров владеют более 2,4 триллиона долларов, что, согласно данным Всемирного банка, эквивалентно ВВП Италии за 2024 год.

В середине декабря 2025 года американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком на Земле, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Уточнялось, что капитал предпринимателя вырос из-за пересмотра рыночной стоимости компании SpaceX.

После запуска тендерного предложения стоимость фирмы выросла до 800 миллиардов долларов. В результате состояние бизнесмена, который владеет 42% акций SpaceX, достигло 677 миллиардов долларов США, увеличившись на 168 миллиардов.

Читайте также


экономика

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика