16 марта, 03:52

Происшествия

Пожар вспыхнул около аэропорта Дубая после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар возник в районе международного аэропорта Дубая в результате "инцидента с беспилотником". Об этом сообщает пресс-служба правительства ОАЭ в соцсети X.

Уточняется, что возгорание началось после повреждения одного из топливных баков.

"Команды гражданской обороны Дубая в настоящее время работают над тушением пожара. На данный момент сообщений о пострадавших нет", – говорится в сообщении властей.

Ранее Иран нанес удар по отделению американского банка Citibank в Дубае и Манаме в ответ на атаку США и Израиля по банкам в Тегеране. Кроме того, иранский БПЛА атаковал здание Дубайского Международного финансового центра, в результате чего у небоскреба оказались выбиты несколько окон.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Иран атаковал объекты в ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Иордании

