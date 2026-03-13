Новости

Новости

13 марта, 07:11

Происшествия

Взрыв прогремел в центре Дубая

Фото: телеграм-канал SHOT

Мощный взрыв прогремел в центре Дубая, в некоторых местах наблюдается дым. Об этом сообщило агентство AFP.

Пресс-служба правительства ОАЭ в соцсети X подтвердила факт взрыва. Власти уточнили, что обломки перехваченной воздушной цели "стали причиной небольшого инцидента" на фасаде одного из зданий в центре Дубая. Сообщений о пострадавших не поступало.

По данным телеграм-канала SHOT, один из иранских беспилотников взорвался рядом со зданием Дубайского Международного финансового центра, в результате чего у небоскреба оказались выбиты несколько окон. Также звуки взрывов раздались в районе пляжа Джумейра.

Ранее военный беспилотник врезался в 66-этажный небоскреб Address Creek Harbour в Дубае. Местные спецслужбы сразу же приступили к эвакуации жильцов. Дрон влетел в 57-й этаж, в результате чего внутри здания начался пожар.

Спустя время службы гражданской обороны полностью потушили возгорание. В результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

