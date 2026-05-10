КНДР приняла закон об автоматическом ядерном ударе в случае убийства Ким Чен Ына

Верховное народное собрание КНДР одобрило закон, позволяющий автоматически применять ядерное оружие в случае убийства лидера страны Ким Чен Ына, передает южнокорейское агентство Yonhap.

Инициатива, в частности, предусматривает мгновенное нанесение ядерного удара без промедления для ликвидации того, кто спровоцировал нападение.

Вместе с тем документ наделяет Ким Чен Ына исключительным правом командовать всеми ядерными силами и принимать решения об их использовании. При возникновении опасности для системы управления или самого лидера оружие может быть применено незамедлительно, без дополнительных согласований.

Сам же президент Северной Кореи, как уточняют журналисты, заявил, что для внесения изменений в ядерную политику КНДР необходимы корректировки в политической и военной ситуации на Корейском полуострове, а также глобальные политические условия.

При этом решение о сохранении ядерного вооружения, по его словам, обусловлено тем, что США стремятся не только к денуклеаризации Северной Кореи, но и к свержению существующего режима, что неприемлемо для руководства страны. В связи с этим Пхеньян продолжил развивать и расширять свою ядерную программу.

В начале апреля Северная Корея провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты. В ходе них специалисты оценили применимость упомянутой боеголовки в боевых условиях. Другие подробности не раскрываются.

Ближе к концу того месяца правительство КНДР инициировало еще одно подобное мероприятие. Страна запустила баллистическую ракету, тип которой не был определен, в направлении на восток.