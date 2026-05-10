10 мая, 18:58

Политика

Путин внес в ГД на ратификацию договор об углублении взаимодействия с Южной Осетией

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Документ, подписанный главами государств 9 мая, опубликован в электронной базе ГД.

В рамках соглашения стороны намерены утвердить внешнюю политику, политику в области обороны и безопасности, а также развивать инфраструктуру и человеческий капитал. Госдокументы, выданные органами обеих стран, будут признаваться на территории РФ и Южной Осетии.

Вместе с тем государства обязуются унифицировать трудовое законодательство, законодательство в области социальной защиты и пенсионного обеспечения, включая взаимное признание трудового стажа граждан. Также планируется создание единого экономического пространства и повышение благосостояния населения.

В частности, Россия и Южная Осетия намерены поэтапно переходить к единому порядку привлечения внешних заимствований и инвестиций, создавая благоприятные условия для инвесторов обеих стран. Причем особое внимание будет уделено привлечению инвестиций в инфраструктуру, промышленность, энергетику и сельское хозяйство.

Помимо этого, стороны договорились об объединении энергетических, транспортных, коммуникационных систем, а также систем связи и телекоммуникаций.

Путин встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым 9 мая, который в числе других иностранных гостей прибыл в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе беседы глава РФ обратил внимание на позитивно развивающиеся отношения между странами. В частности, он подчеркнул рост товарооборота на 4,5% за прошлый год.

Гаглоев, в свою очередь, подчеркнул, что южные осетины воспринимают Россию как "свою большую Родину", без "всякого преувеличения".

