Глава МИД Южной Осетии назвал число участвующих в СВО граждан страны

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Около 2 тысяч граждан Южной Осетии задействованы в спецоперации. Об этом рассказал глава МИД республики Ахсар Джиоев в интервью РИА Новости.

Джиоев назвал эту цифру большой для региона, так как граждане Южной Осетии являются малочисленным народом. По его словам, осетины принимают участие в спецоперации в качестве уважения и признательности к России за ее поддержку.

"Мы уверены, что победа будет за Россией и за нами", – заключил министр.

Ранее СМИ сообщали, что КНДР перебросит в Россию до 10 тысяч военных для оказания помощи в восстановительных работах в зоне спецоперации. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, около 5 тысяч солдат инженерных войск будут задействованы в восстановлении разрушенной инфраструктуры, а еще тысяча бойцов займется разминированием территорий.

