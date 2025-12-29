Нейропсихолог Колобова: чат-боты опасны для склонных к конспирологии

Постоянное использование чат-ботов с искусственным интеллектом приводит к развитию психоза, предупредили врачи. В чем причина такой проблемы и кто находится в группе риска, разбиралась Москва 24.

"Вызванный ИИ психоз"

Общение с чат-ботами приводит к психозам, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на опрошенных врачей.

По данным СМИ, за последние девять месяцев специалисты зафиксировали десятки случаев, когда пациенты столкнулись с симптомами ментальных отклонений после общения с искусственным интеллектом (ИИ). В историях болезни встречались в том числе описания бредовых диалогов с ботами.





Кит Саката психиатр Калифорнийского университета в Сан-Франциско Технология, возможно, не порождает бред, однако человек описывает компьютеру свою реальность, а компьютер принимает ее за истинную и отражает ее обратно, так что он принимает участие в зацикливании бреда.

Саката рассказал, что под его наблюдением находились 12 человек, госпитализированных с психозом после использования ИИ, плюс еще трое проходили амбулаторное лечение.

Другие опрошенные газетой врачи отметили, что среди десятка других случаев как минимум один случай бредового состояния связан с убийством. Специалисты даже начали использовать термин "вызванный ИИ психоз", несмотря на то что такого диагноза пока что не существует.

В компании OpenAI, которая занимается разработкой бота ChatGPT, сообщили, что постоянно обучают свой продукт распознавать признаки ментального расстройства. Цель – смягчать напряженные диалоги и рекомендовать пользователям обращаться за профессиональной помощью.





представитель ChatGPT Мы также продолжаем усиливать реакции ChatGPT в деликатных ситуациях, тесно сотрудничая с врачами-психиатрами.

Как отмечает издание, другие создатели аналогичных программ, такие как Character.AI, тоже признали негативное влияние своих программ на психическое здоровье.

Ранее результаты исследований показали, что использование искусственного интеллекта снижает активность мозга и приводит к синдрому постоянно рассеянного внимания. По мнению специалистов, чем больше помощи от компьютера получал пользователь, тем слабее работали его нейронные связи, отвечающие за память, внимание и творческое мышление.

Теряют критическое мышление?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем, обратила внимание в разговоре с Москвой 24 нейропсихолог Светлана Колобова.

"Языковая модель воспринимает все сказанное человеком как реальность и соглашается с ним, создавая порочный круг, где ложные утверждения постоянно усиливаются", – отметила специалист.

При этом у активных собеседников, например, склонных строить конспирологические теории, подобные бредовые идеи усиливаются, добавила эксперт.





Светлана Колобова нейропсихолог Речь может идти о вере в заговоры, слежке, наличии сторонних сил, которые вредят пользователю. Бот будет повторять эти идеи, что, в свою очередь, провоцирует у собеседника риск возникновения галлюцинаций и дезорганизованного мышления. Особенно если у него наступает потеря критичности – он перестает отличать собственные иллюзии от "галлюцинаций" искусственного интеллекта.

С связи с этим в группе риска находятся те, у кого есть предрасположенность к психозу, шизофрении, биполярному расстройству и искаженным убеждениям, указала нейропсихолог.

"Для них бот становится своего рода "подпевалой", закрепляя их идеи. Сегодня в клинической практике даже меняются методы диагностики: теперь, помимо вопросов о сне и употреблении спиртного, пациентов начали спрашивать об использовании искусственного интеллекта", – отметила Колобова.

Если же говорить о ментально здоровых людях, которые постоянно пользуются чат-ботами, у них может сложиться склонность искать легкие ответы. Особенно это опасно для школьников, подчеркнула эксперт.

"Привыкая к этому, человек перестает накапливать собственные знания. Уверенность, что все можно в любой момент посмотреть, оборачивается тем, что своего багажа знаний нет. В ситуации без интернета он остается "без головы" и в итоге может терять способность мыслить. У такого человека хуже работает оперативная память, он перестает запоминать", – подчеркнула Колобова.

В свою очередь, клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с Москвой 24 отметила, что в чат-ботах больше всего нуждаются те, кто страдает зависимостью от гаджетов, интернета и игр.

"Эти цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами, визуализациями, которыми многие и так перенасыщены. Когда таких раздражителей много, мозг не выдерживает, происходит сенсорное перенасыщение, и начинаются раздражение, неврозы, небольшие изменения в психическом состоянии", – отметила эксперт.





Дарья Сальникова клинический психолог Также есть вопрос критического мышления. Чат-боты, с одной стороны, позволяют мыслить гибче и быстрее адаптироваться. Современные дети гораздо более адаптивны, чем взрослые. С другой, у несовершеннолетних пропадает критическое мышление, которое позволяет ответить на вопрос "А зачем?" и выстроить причинно-следственную связь.

В таком случае отсутствует глубокий анализ информации: некоторые молодые люди даже не понимают, что нужно задать вопросы "А для чего?" или "Почему?"

Однако Сальникова обратила внимание, что отказываться от чат-ботов не нужно, поскольку это современная реальность. Главное – научить пользователей, особенно детей, с ними работать. В частности, объяснять, в каких случаях можно использовать нейросети, а в каких нет, перепроверяя предложенные ответы, заключила специалист.

