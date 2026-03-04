Форма поиска по сайту

04 марта, 09:45

Политика

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Хаменеи продлится 3 дня

Фото: AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется 4 марта в 21:30 по московскому времени и продлится 3 дня. Об этом заявил глава координационного совета исламской пропаганды Мохаммад Хосейн Мусапур.

"Мечеть Имама Хомейни будет принимать революционный народ. С сегодняшнего вечера в молитвенном зале в течение трех дней будут круглосуточно проходить прощальные церемонии", – цитирует его ТАСС.

Военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В ответ Тегеран приступил к атакам по территории Израиля и военным базам США на Ближнем Востоке.

О смерти Хаменеи в результате эскалации стало известно 1 марта. Также ушла из жизни его супруга Мансуре Ходжасте Багерзаде и еще 4 члена семьи – дочь, зять, внук и одна из невесток.

По данным СМИ, новым верховным лидером Ирана был назначен сын погибшего аятоллы – Моджтаб Хаменеи.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
