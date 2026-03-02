Al Alam: скончалась супруга верховного лидера Ирана Хаменеи

Фото: 123RF.com/marylobakina

Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде скончалась в результате ранений, полученных при атаках на республику. Об этом сообщил иранский телеканал Al Alam.

По данным агентства NourNews, женщина была в коме.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля. В республике объявили чрезвычайное положение. Иран в качестве ответа атаковал Израиль и военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

При одной из атак погиб Хаменеи. После этого иранский президент Масуд Пезешкиан пообещал, что его убийство не останется безнаказанным.

Правительство Ирана объявило 40-дневный траур в связи со смертью верховного лидера страны. Более того, в знак скорби следующие 7 дней в Иране были объявлены нерабочими.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио указал, что Вашингтон не ставил целью уничтожить руководство Ирана. Он подчеркнул, что удары наносятся исключительно по военным объектам, а не по руководству страны.