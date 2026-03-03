Иранский БПЛА поразил мост, связывающий Бахрейн и Саудовскую Аравию

Фото: depositphotos/Afotoeu

Иранский БПЛА нанес удар по мосту короля Фахда в Персидском заливе, который связывает Бахрейн и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает агентство Mehr.

По предварительной информации, США могли использовать мост для вывода своего военного контингента из Бахрейна. Длина моста составляет 25 километров. Последствия ударов не уточняются.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика начала наносить ракетные удары по Израилю и военным объектам США, расположенных в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

После этого страны Персидского залива призвали Иран прекратить удары в их сторону. Министры Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в своем совместном заявлении подчеркнули, что их территории не будут использоваться в качестве плацдарма для нападения на исламскую республику.