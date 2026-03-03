Посольство РФ рассказало о блокировках счетов россиян немецкими банками

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Немецкие банки блокируют или закрывают счета россиян в превентивном порядке, если их владельцы не могут переподтвердить вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Берлине.

По утверждению дипломатов, на банковские учреждения накладываются дополнительные обязательства по углубленной проверке любых транзакций. Ситуацию усугубило вступившее в силу решение Евросоюза о включении России в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

"В 2022 году были введены ограничения на объем депозитов для российских граждан – одновременно на счету не может быть свыше 100 тысяч евро. Исключения делаются лишь для обладателей действующего вида на жительство в ЕС", – говорится в сообщении.

При этом крупнейшие банки в ФРГ в большинстве своем находятся в частных руках. В диппредставительстве отметили, что часто менеджеры намекают на проблему российского паспорта владельца счета, однако публично этого никто не признает.

"С ограничениями в банковском обслуживании приходилось сталкиваться Российскому дому науки и культуры в Берлине, а также Российско-германскому культурно-образовательному центру в Нюрнберге", – заключили дипломаты.

Ранее Россия потребовала от ФРГ разъяснений из-за причисления немецкой генпрокуратурой ДНР и ЛНР к "террористическим организациям". Российский посол в Берлине Сергей Нечаев указал, что такие действия вызывают возмущение.

Также был запрошен консульский доступ к гражданину России, которого задержали за сбор гуманитарной помощи для Донбасса.