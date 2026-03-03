Bloomberg: Цукерберг приобрел особняк в Майами за 170 млн долларов

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Сооснователь корпорации Meta (деятельность запрещена и признана экстремистской в России) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан приобрели особняк в Майами за 170 миллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Дом находится на искусственном острове Индиан-Крик в штате Флорида, который также известен как "бункер миллиардеров". По данным журналистов, в настоящий момент это самая дорогая сделка в истории Майами.

Однако один из представителей продавцов недвижимости отметил, что, судя по другим объектам и предложениям на рынке, в будущем появится большое количество сделок на сумму более 100 миллионов долларов.

Особняками на острове также владеют основатель Amazon Джефф Безос, зять президента США Джаред Кушнер и финансист Карл Айкан.

Предположительно, Цукерберг купил дом у основателя сети быстрого питания Jersey Mike's Питера Канкро. Площадь особняка составляет около 8 тысяч квадратных метров.

СМИ отмечали, что покупка была совершена из-за изменений в налоговом законодательстве Калифорнии – с этого года для состоятельных людей там ввели налог в размере 5%. Во Флориде же регионального подоходного налога нет.

