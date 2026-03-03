Собянин: реконструкция Воробьевского путепровода должна завершиться осенью

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реконструкция Воробьевского путепровода в Москве завершится осенью 2026 года, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Объект расположен на пересечении проспекта Вернадского с улицей Косыгина. Его построили почти 70 лет назад, и за это время он перестал отвечать современным требованиям безопасности и качества.

Работы стартовали в августе 2025-го и пока выполнены на треть, добавил столичный мэр. В рамках комплексной реконструкции специалисты в том числе полностью заменят балки на сборное железобетонное пролетное строение, переустроят подпорные стены, усилят стойки промежуточных опор.

"Важно, что даже в период работ путепровод не закрывается полностью. Открыты по две полосы в каждую сторону, движение сохранено и в подмостовом пространстве по проспекту Вернадского", – отметил Собянин.

По его словам, после завершения работ улучшится транспортная доступность важных городских объектов, таких как спорткомплекс на Воробьевых горах, МГУ и Дворец пионеров.

