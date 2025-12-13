Собянин: завершена реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершили реставрацию церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках – известного памятника архитектуры. Об этом на своем личном сайте написал Сергей Собянин.

Белокаменный шатровый храм появился в 1644–1646 годах, затем его надстроили, водрузили шпиль и пристроили колокольню. Несмотря на неоднократные перестройки, сейчас это один из символов района.

"Реставрация потребовалась в связи с тем, что с течением времени храм начал постепенно оседать, а это всегда риск разрушения", – отметил мэр Москвы.

В первую очередь пришлось укрепить фундамент, в который закачали специальный раствор, заполнивший трещины и пустоты. Плюс данного метода в том, что для реставрации не понадобились масштабные земляные работы.

Также специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили утраченные детали фасада, привели в порядок подвал, отреставрировали монументальную живопись XIX века и старинные мозаичные полы. При этом иконостас церкви украсили золочением.

"Когда специалисты снимали слои краски, они обнаружили фрагменты окраски разных времен. Это помогло установить первоначальный цвет стен – охристый с золотыми оттенками. Именно такую гамму использовали при финальной отделке, чтобы вернуть храму исторический облик", – поделился градоначальник.

Также реставраторы под полом первого этажа нашли кирпич с клеймом Patent, который был изготовлен на заводе купца Николая Горизонтова в Новгородской губернии. Кроме того, удалось найти и законсервировать живопись "под мрамор" в верхнем приделе храма.

"А территорию вокруг храма благоустроили: уложили брусчатку. Реставрация вернула церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках былую красоту на долгие-долгие годы вперед", – резюмировал Собянин.

Ранее в Москве полностью восстановили фасады главного производственного корпуса исторической типографии Ивана Сытина на Пятницкой улице. Специалисты очистили фасады от загрязнений, укрепили кирпичную кладку, демонтировали поздние металлические конструкции, не относящиеся к историческому виду.

