03 декабря, 10:56

Мэр Москвы

Собянин: открылся прием заявок на получение архитектурной премии города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Начался прием заявок на премию Москвы в области архитектуры и градостроительства, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Награда вручается с 2018 года за разработку самых оригинальных архитектурных решений. В этом году определят 12 победителей в различных номинациях – от лучших новостроек по программе реновации до уникальных инфраструктурных решений, отметил мэр.

Стать лауреатами могут любые проекты, которые получили свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2025-м. Жюри будет обращать внимание на оригинальность концепции, ее качество и проработанность, а также интеграцию в городскую среду.

Заявки на участие принимаются на сайте премии до 15 февраля 2026 года. Церемонию награждения приурочат ко Дню архитектора, который отмечается в июле, подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что в финал конкурса в 2024 году вышли 50 проектов из 130. Среди лучших были:

  • новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана;
  • школа на Дмитровском шоссе;
  • дом по реновации на улице Говорова;
  • станции "Авиамоторная" Большой кольцевой и "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро.

Ранее в столице восстановили фасады главного производственного корпуса исторической типографии Ивана Сытина на Пятницкой улице. Специалисты укрепили кирпичную кладку, убрали металлические конструкции, не относящиеся к историческому виду, и воссоздали фигурные аттики с полукруглыми окнами.

Архитекторы показали, как будет выглядеть станция метро "Кленовый бульвар" в Москве

