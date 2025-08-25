В столице обновляют памятники архитектуры в стиле модерн и сталинского ампира

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве продолжается реставрация памятников архитектуры. Работы ведутся в доходном доме Бройдо и доме Лаврова на улице Остоженке, а также в Доме культуры "Строитель" на Измайловской площади и главных домах городских усадеб XVIII–XIX веков на улице Пречистенке и Тверском бульваре, передает портал мэра и правительства столицы.

Четырехэтажный доходный дом Бройдо на улице Остоженке был возведен в 1902 году в стиле раннего модерна по проекту известного архитектора Николая Жерихова. Ключевыми архитектурными элементами здания являются выразительный эркер и орнаментальный лепной декор.

Столичные специалисты уже отреставрировали кровлю и завершили отделку дворовых фасадов здания. Сейчас работы подходят к завершающему этапу. При этом реставрация проводится с опережением графика – изначально ее планировали завершить в 2026 году.

Двухэтажный дом Лаврова на улице Остоженке был построен в 1837 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В XIX столетии здесь жили артисты императорских Большого и Малого театров Николай Лавров, Дарья Сабурова и Екатерина Васильева.

В данный момент специалисты занимаются реставрацией кровли и фасадов дома. Они приведут в порядок стены, лепнину и фундамент. На главном фасаде воссоздадут исторический балкон, на уровне чердака и мезонина установят террасу, проведут реставрацию и отделку интерьеров.

Дом культуры "Строитель" на Измайловской площади был построен в 1952 году в стиле сталинского ампира по проекту Георгия Чалтыкьяна. Здание являлось главным общественным центром района Измайлово.

В ходе комплексной реставрации этого дома культуры особое внимание уделяется лепному декору из гипса и цемента, которым украшены фасады и интерьеры. В порядок приводятся фасады и реставрируются интерьеры. Второму этажу вернут его историческую функцию и приспособят под зрительный зал.

Двухэтажный главный дом городской усадьбы XVIII–XIX веков на улице Пречистенке (дом 8, строение 1) возведен в стиле эклектики. В здании, у которого сменилось множество владельцев, в разное время гостили известные люди, среди которых художник Игорь Грабарь, поэтесса Марина Цветаева и филолог-лингвист автор толкового словаря Сергей Ожегов.

Специалисты уже отреставрировали кровлю, практически завершили работы над фасадом, украшенным многочисленным декором, и сейчас занимаются отделкой интерьеров.

Главный дом усадьбы Плохово – Осташевских – Полякова на Тверском бульваре (дом 17, строение 4) был построен на основе палат конца XVII века в стиле эклектики. За время своего существования здание неоднократно перестраивалось. Его первыми известными владельцами были братья Федоровы, занимавшие важные посты при Петре I.

В данный момент реставрация дома уже завершается. На первом этапе были выполнены противоаварийные работы, укреплен фундамент, разобраны обветшавшие конструкции кровли и стропильной системы, а также демонтированы поздние перегородки. Специалисты очистили стены от старой краски и штукатурки, восстановили кирпичную кладку и вертикальную гидроизоляцию.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что город уделяет большое внимание возрождению и сохранению архитектурных памятников. С 2011 года благодаря масштабной программе было приведено в порядок свыше 2,3 тысячи памятников архитектуры. За счет этого значительно снизилось количество аварийных зданий – сейчас их в столице около 152. При этом 14 лет назад их число составляло 1 325.

Ранее стало известно, что город проведет реставрацию фасадов углового здания Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова. Специалисты уже приступили к реставрации фасадов этого исторического памятника. В рамках работ они обновят поверхности стен и белокаменный цоколь.