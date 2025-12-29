Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 12:26

Город

В СЗАО организовали новогодние представления для детей участников СВО

Фото: пресс-служба префектуры северо-западного административного округа города Москвы

В СЗАО организовали новогодние представления для детей участников СВО и других льготных категорий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, 21 декабря на улице Генерала Глаголева, доме 30, корпусе 5, прошла новогодняя елка главы муниципального округа Хорошёво-Мнёвники. Была подготовлена интерактивная программа "Заколдованный праздник", которая объединила театрализованное представление и игровые активности.

По сюжету у Деда Мороза пропал источник волшебства – новогодняя искра. Вместе с ребятами и Снегурочкой он отправился на поиски к Бабе-яге. Дети играли в подвижные игры и выполняли командные задания, а также участвовали в конкурсах, проходили испытания на ловкость и отгадывали загадки.

Программа завершилась традиционным хороводом и символическим "высыпанием" искры, а все ребята получили сладкие подарки.

Помимо этого, в Московском государственном академическом театре танца "Гжель" в Покровском‑Стрешневе 27 декабря прошел окружной спектакль "Щелкунчик". Представление собрало больше 400 юных зрителей и их родителей.

На сцене развернулась музыкально-хореографическая сказка по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Хореографическую концепцию балетмейстера Екатерины Мироновой дополнили сценография и костюмы, которые создал Анатолий Нежный.

Всего с начала декабря в новогодних программах приняли участие более 1,5 тысячи юных жителей СЗАО. До конца января в округе планируется более 140 праздничных мероприятий.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что город подготовил подарки и праздничную программу к Новому году для семей участников СВО. В частности, детям военнослужащих от 3 до 13 лет будут предоставлены билеты на "Елку Мэра", которая пройдет в Гостином Дворе. Также все они получат сладкие подарки. Женам и родителям бойцов СВО, а также ветеранам, завершившим службу, вручат праздничные наборы.

Читайте также


город

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика