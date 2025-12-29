Фото: пресс-служба префектуры северо-западного административного округа города Москвы

В СЗАО организовали новогодние представления для детей участников СВО и других льготных категорий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, 21 декабря на улице Генерала Глаголева, доме 30, корпусе 5, прошла новогодняя елка главы муниципального округа Хорошёво-Мнёвники. Была подготовлена интерактивная программа "Заколдованный праздник", которая объединила театрализованное представление и игровые активности.

По сюжету у Деда Мороза пропал источник волшебства – новогодняя искра. Вместе с ребятами и Снегурочкой он отправился на поиски к Бабе-яге. Дети играли в подвижные игры и выполняли командные задания, а также участвовали в конкурсах, проходили испытания на ловкость и отгадывали загадки.

Программа завершилась традиционным хороводом и символическим "высыпанием" искры, а все ребята получили сладкие подарки.

Помимо этого, в Московском государственном академическом театре танца "Гжель" в Покровском‑Стрешневе 27 декабря прошел окружной спектакль "Щелкунчик". Представление собрало больше 400 юных зрителей и их родителей.

На сцене развернулась музыкально-хореографическая сказка по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Хореографическую концепцию балетмейстера Екатерины Мироновой дополнили сценография и костюмы, которые создал Анатолий Нежный.

Всего с начала декабря в новогодних программах приняли участие более 1,5 тысячи юных жителей СЗАО. До конца января в округе планируется более 140 праздничных мероприятий.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что город подготовил подарки и праздничную программу к Новому году для семей участников СВО. В частности, детям военнослужащих от 3 до 13 лет будут предоставлены билеты на "Елку Мэра", которая пройдет в Гостином Дворе. Также все они получат сладкие подарки. Женам и родителям бойцов СВО, а также ветеранам, завершившим службу, вручат праздничные наборы.

