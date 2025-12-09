Москвичи перевели на помощь участникам СВО более 140 миллионов рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Москвы перечислили более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО и оказание гуманитарной помощи. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Горожане перечисляют средства на сайте программы лояльности "Миллион призов". Это делается с помощью баллов, полученных за участие в электронных проектах "Активный гражданин", "Город идей", "Наш город", "Электронный дом" и других.

Один балл равен одному рублю. Москвичи могут переводить от 500 до 5 тысяч баллов неограниченное количество раз.

Благотворительная инициатива появилась в августе 2024 года. Она была поддержана фондом "Народный фронт. Все для победы!" и другими общественными организациями. Собранные средства направляют на закупку снаряжения и техники, а также на приобретение медикаментов, продуктов, стройматериалов и предметов первой необходимости.

Для пожертвования нужно авторизоваться на сайте "Миллион призов" и в разделе "Поощрения" найти категорию "Благотворительность". Далее следует выбрать карточку фонда, указать сумму пожертвования и нажать "Оформить заказ". При этом каждое пожертвование подтверждается персональным промокодом в разделе "Заказы".

Ранее в ТиНАО начали сбор новогодних подарков для участников СВО. Пункты сбора открылись в каждом районе. Жители могут принести продукты, теплую одежду, средства гигиены, сладости, налобные фонарики, батарейки, а также открытки и письма с пожеланиями. На основе собранного волонтеры формируют праздничные посылки, которые отправят бойцам в преддверии Нового года.