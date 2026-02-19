Экзотическая глициния распустилась в "Аптекарском огороде"

Фото: hortus.msu.ru

Экзотическая глициния, известная как вистерия, расцвела в Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба сада.

Данное растение имеет около 10 соцветий. Гости сада могут увидеть редкий камерный момент. В теплом климате лиана достигает 20 метров и способна гнуть металлические опоры, поэтому ее обрезают дважды в год.

Куратор оранжереи намерен высадить ее в грунт, и через год цветение станет еще более пышным.

Ранее гватемальское авокадо зацвело в "Аптекарском огороде" впервые в XXI веке. Семя из Перу было привезено в 2015 году.

Сад намерен опылять его в ручную. Специалисты также отмечали, что само цветение является редким и ценным событием.