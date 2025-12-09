Форма поиска по сайту

09 декабря, 16:32

Город

Редкую орхидею Масдеваллию представили в Аптекарском огороде в Москве

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" пригласил москвичей и гостей города увидеть новый цветок – редкую орхидею Масдеваллию "птичье яйцо". Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.

Растение представлено в стеклянной витрине пальмовой оранжереи. Уточняется, что данный цветок происходит из эквадорских провинций Пичинча и Асуай. В дикой природе он растет на деревьях в высокогорных лесах Анд на высоте до 2,5 тысячи метров.

"В природных условиях растение переносит ночные температуры около 10 градусов и дневные до 24 градусов круглый год", – обратили внимание в ботсаде.

Особенностью этой орхидеи является характерный овальный цветок, который выделяет ее среди других представителей рода Масдеваллия и делает особенно ценной для коллекционеров.

В пресс-службе также добавили, что с 27 декабря по 1 марта в "Аптекарском огороде" пройдет крупнейший в России ежегодный Фестиваль орхидей.

Ранее в "Аптекарском огороде" зацвела редкая орхидея Ангрекум. Москвичи и туристы могут увидеть цветок в Пальмовой оранжерее. Он отличается крупными белыми лепестками, достигающими в диаметре 9 сантиметров, и нежным ароматом.

До этого в субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" впервые за долгое время заплодоносила фейхоа. Отмечалось, что последний раз растение принесло единственный плод 20 лет назад.

Подснежники выросли в "Аптекарском огороде"

