График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 09:44

Город

Камелии и азалии расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Горная камелия и ранние азалии расцвели в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщила пресс-служба сада.

Кроме того, распустилась камелия японская и бругмансия, а в Пальмовой оранжерее цветут тропические орхидеи и хищные растения, плодоносят бананы и папайя.

Сад работает каждый день с 10:00 до 20:00, а оранжереи – до 19:45. Вход осуществляется до 19:00.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" до 9 ноября проходит ежегодная выставка кактусов и суккулентов. Посетители увидят редкие и уникальные экземпляры кактусов из частных коллекций, засухоустойчивые растения семейства бромелиевых и каудексные растения из коллекционного фонда сада.

Читайте также


город

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика