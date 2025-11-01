Камелии и азалии расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Горная камелия и ранние азалии расцвели в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщила пресс-служба сада.

Кроме того, распустилась камелия японская и бругмансия, а в Пальмовой оранжерее цветут тропические орхидеи и хищные растения, плодоносят бананы и папайя.

Сад работает каждый день с 10:00 до 20:00, а оранжереи – до 19:45. Вход осуществляется до 19:00.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" до 9 ноября проходит ежегодная выставка кактусов и суккулентов. Посетители увидят редкие и уникальные экземпляры кактусов из частных коллекций, засухоустойчивые растения семейства бромелиевых и каудексные растения из коллекционного фонда сада.