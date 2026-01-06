Дежурные силы ПВО ликвидировали 23 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 23 украинских БПЛА над регионами России за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени во вторник, 6 января. За это время было ликвидировано 11 дронов над территорией Белгородской области, 7 – в небе над Крымом, 2 – над акваторией Азовского моря, 2 – над акваторией Черного моря, 1 – над Воронежской областью.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 января ликвидировали 129 украинских БПЛА над российскими регионами. В частности, 29 из них были уничтожены над Брянской областью,

Кроме того, по 2 БПЛА было уничтожено над территорией Московского региона, а также над Орловской и Ленинградской областью.