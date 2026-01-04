Число погибших после теракта в Хорлах выросло до 29

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Число погибших после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области выросло до 29, пострадали не менее 60 человек. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, на данный момент 15 пострадавших находятся в больницах, из них трое – в тяжелом состоянии. Также сейчас проводят генетические экспертизы для идентификации жертв теракта. Следователями уже установлены личности 12 погибших.

Она добавила, что следователями устанавливается мощность боеприпасов, которые использовались противником в БПЛА. Для этого были изъяты фрагменты беспилотников с места происшествия.

Петренко отметила, что всего следствие назначило 70 экспертиз, включая генетические, медицинские, пожаро-технические и взрывотехнические. Кроме того, допрашиваются свидетели и пострадавшие. В течение двух дней работу с ними завершат.

СК РФ расследует это жестокое преступление против мирных жителей в кратчайшие сроки, заверила она. Все причастные будут наказаны.

ВСУ атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. Ранее было известно до 28 погибших, включая двоих детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних, один из которых находится в критическом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, были объявлены в регионе днями траура. Кроме того, родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.

Жители Украины, по словам главы региона Владимира Сальдо, сопереживают пострадавшим и скорбят по погибшим в результате теракта. Он добавил, что украинский народ не считает россиян врагами, в отличие от киевских властей.