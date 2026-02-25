Форма поиска по сайту

25 февраля, 13:00

Происшествия

Организатора поездки туристов из КНР на Байкал арестовали до 20 апреля

Фото: MAX/"Следком"

Суд в Иркутской области арестовал до 20 апреля организатора поездки туристов из Китая на Байкал, в результате которой погибли 8 человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что в день трагедии водитель действовал по согласованию с обвиняемым. Поездка была организована последним вопреки закону о туристской деятельности и запретам о выезде на лед.

Уточняется, что выжить удалось 31-летнему мужчине. Погибшими числятся пять женщин в возрасте от 28 до 40 лет, 27-летний мужчина, 44-летний водитель и 12-летняя девочка.

ЧП произошло 20 февраля. Водитель на УАЗ, перевозивший 8 туристов, провалился под лед вблизи мыса Саган-Хушун. Позже тела семи человек были обнаружены на месте затонувшей машины. Уточнялось, что туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Позже правоохранители задержали 35-летнего жителя Иркутской области, причастного к гибели туристов. Как сообщал Следственный комитет, он фактически организовывал и координировал нелегальные перевозки туристов, получая от этого "значительные" доходы и распределяя их между исполнителями.

Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

происшествия

