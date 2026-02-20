Фото: ТАСС/Владимир Рябчиков

Тела 7 человек обнаружены на месте затонувшей машины на Байкале. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Их удалось найти в ходе обследования зоны ЧП с использованием подводной камеры. В настоящее время идет подготовка к водолазным работам.

Автомобиль УАЗ с группой туристов провалился под лед в Иркутской области 20 февраля. Инцидент произошел вблизи мыса Саган-Хушун.

В этот момент в салоне находились путешественники, прибывшие из Китая, а за рулем – житель Ольхонского района, который погиб в результате ЧП. Со слов очевидцев, авто двигалось по льду, когда водитель заметил трещину. Однако вместо остановки и высадки пассажиров он попытался перепрыгнуть разлом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. ЧП относится к статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и о халатности.

Одного из туристов удалось спасти. На месте трагедии продолжает работать следственно-оперативная группа. Генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о произошедшем.