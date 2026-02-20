Уголовное дело возбуждено после гибели туристов на Байкале

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Уголовное дело возбуждено после происшествия на Байкале, в результате которого погибли туристы. Об этом сообщил СК РФ в мессенджере МАХ.

СК уточнил, что ЧП относится к статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и о халатности.

В настоящее время на месте трагедии задействована следственно-оперативная группа. Специалисты проводят поисковые мероприятия, устанавливают все обстоятельства и допрашивают очевидцев.

Кроме того, для проверки сведений о провалившемся под лед автомобиле с туристами в район мыса Хобой направились спасатели МЧС.

По факту инцидента прокуратура Ольхонского района организовала проверку. В надзорном ведомстве Иркутской области уточнили, что одного из туристов спасли, местонахождение остальных пассажиров транспорта и водителя выясняются.

Прокуратура оценит исполнение законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований она примет соответствующие меры.

В свою очередь, губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил, что в автомобиле находились иностранцы.

"По предварительным данным, они погибли", – написал он в телеграм-канале.

Кобзев добавил, что Генконсульство КНР в Иркутске было уведомлено о трагедии.

О произошедшем в Иркутской области стало известно 20 февраля. Пресс-служба "Заповедного Прибайкалья" сообщила, что под лед Байкала вблизи мыса Саган-Хушун ушел автомобиль УАЗ.

Предварительно, в нем находились туристы, прибывшие из Китая, а за рулем – житель Ольхонского района. По словам очевидцев, автомобиль двигался по льду, когда водитель заметил трещину. Вместо того чтобы остановиться и высадить пассажиров, он якобы попытался перепрыгнуть разлом.

