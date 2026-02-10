Два человека погибли, провалившись на автомобиле под лед на озере Байкал

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Два человека утонули в автомобиле, который провалился под лед на озере Байкал. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.

Инцидент произошел вечером 9 февраля между бухтой "Ая" и деревней Усть-Анга Ольхонского района. По предварительным данным, всего в машине было 4 человека. При этом водитель был лишен прав.

Автомобиль провалился под лед в 900 метрах от береговой линии, когда водитель проезжал трещину. В результате погибли 34-летний водитель и 36-летняя пассажирка. Еще двоим удалось спастись. Сотрудники МЧС принимают меры для поиска погибших и поднятия авто из воды.

По данному факту организовали доследственную проверку по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее автомобиль с 8 людьми ушел под лед на реке Лена в Якутске. По предварительной информации, водитель выехал на лед в несанкционированном месте. В итоге погибли 2 человека, часть пострадавших госпитализировали.

